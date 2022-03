Instagram - Divulgação

Publicado 23/03/2022 17:48

O Instagram anunciou três novas funções para os seus usuários e nova atualização já começará a partir desta quarta-feira, 23. O objetivo da empresa é que as pessoas tenham mais opções de controle sobre os conteúdos que desejam ver em seu "feed". Com isso, os usuários poderão alternar entre três visualizações diferentes em sua tela inicial: feed inicial, favoritos e seguindo.

Os desenvolvedores do aplicativo esperam um controle maior das pessoas sobre suas experiências. A rede social se baseou também em pesquisas que apontaram que a comunidade está mais satisfeita com um feed classificado por algoritmo, ao invés de padronizar a experiência de todos em um feed cronológico.

Em média, as pessoas veem mais de 90% dos posts de seus amigos em um Feed classificado com algoritmos. Esse número foi inferior à metade com um Feed cronológico. E como as pessoas são mais engajadas em um Feed rankeado, uma publicação é vista por 50% mais seguidores do que com o Feed cronológico.



O novo modo chamado "Favoritos" mostra as últimas postagens de contas pré-selecionadas pelo usuário, como seus melhores amigos e criadores de conteúdo favoritos. É possível adicionar até 50 contas nessa lista e fazer alterações a qualquer momento — as pessoas não são notificadas quando são adicionadas ou removidas.

Já o "Seguindo" mostra publicações de pessoas que o usuário segue. Tanto em favoritos quanto em seguindo as postagens serão exibidas em ordem cronológica. O lançamento é global e a atualização chegará para todos os usuários gradualmente.