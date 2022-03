Imagem de satélite mostra visão de perto da usina nuclear de Chernobyl em Pripyat, Ucrânia - AFP PHOTO / SATELLITE IMAGE ©2022 MAXAR TECHNOLOGIES

Imagem de satélite mostra visão de perto da usina nuclear de Chernobyl em Pripyat, UcrâniaAFP PHOTO / SATELLITE IMAGE ©2022 MAXAR TECHNOLOGIES

Publicado 26/03/2022 09:42

Ucrânia - O Exército russo assumiu o controle da cidade de Slavútych, no norte da Ucrânia, onde residem os funcionários da central nuclear de Chernobyl, e prendeu o prefeito Yuri Formishev, o que gerou manifestações da população, informaram autoridades regionais.

LEIA MAIS: Kiev decreta novo toque de recolher a partir da noite deste sábado "Os ocupantes russos invadiram Slavútych e ocuparam o hospital municipal", denunciou no Telegram a administração militar da região de Kiev, que inclui esta cidade de 25.000 habitantes localizada a 160 km ao norte da capital.Slavútych foi construída depois do grave acidente da central nuclear de Chernobyl em 1986.Levando uma enorme bandeira da Ucrânia, em azul e amarelo, as cores nacionais, os habitantes da cidade saíram às ruas e se dirigiram para o hospital, acrescentaram as mesmas fontes.As forças russas deram tiros de advertência para o alto e lançaram granadas de efeito moral para dispersar a multidão."Segundo as últimas informações, o prefeito da cidade, Yuri Formishev, foi capturado", anunciou a administração regional.A central de Chernobyl foi tomada pelo Exército russo em 24 de fevereiro, primeiro dia da invasão da Ucrânia.