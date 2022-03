Militares ucranianos em posto de controle em Kiev, capital da Ucrânia - AFP

Publicado 28/03/2022 08:38

Kiev - A Ucrânia anunciou que renunciou nesta segunda-feira, 28, a todos os corredores de retirada de civis devido ao temor de "provocações" russas, antes de uma nova rodada de negociações entre representantes de Moscou e Kiev na Turquia.



"Nossos serviços de inteligência informaram sobre possíveis provocações por parte dos ocupantes nos trajetos dos corredores humanitários. Por isto, por razões de segurança para os civis, hoje (segunda-feira) não abriremos nenhum corredor humanitário", afirmou a vice-primeira-ministra Iryna Vereshchuk no Telegram.



Diariamente são organizados corredores humanitários a partir das cidades mais afetadas da Ucrânia para permitir a retirada de civis.



A Ucrânia denunciou em várias ocasiões ataques russos contra os corredores, especialmente ao redor da cidade cercada e devastada de Mariupol (sul).



Negociações

Rússia e Ucrânia não alcançaram "avanços significativos" nas negociações para acabar com o conflito, no momento em que as delegações se preparam para uma nova rodada de conversações, afirmou nesta segunda-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.



"No momento, não podemos constatar nenhum progresso ou avanço significativo", afirmou Peskov à imprensa.



Porém, ele destacou que é "importante" que os dois lados tenham decidido prosseguir com os diálogos presenciais. Peskov declarou que as delegações chegarão nesta segunda-feira à Turquia e que é "pouco provável" que as conversações sejam retomadas no mesmo dia.



O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aceitou receber as negociações em Istambul durante uma conversa telefônica com o presidente russo, Vladimir Putin.



Na rodada anterior de negociações entre Rússia e Ucrânia organizada na Turquia, em Antalya, no dia 10 de março, nenhum avanço importante foi registrado. Os dois lados conversam regularmente por videoconferência desde que a Rússia iniciou a ofensiva na Ucrânia no fim de fevereiro