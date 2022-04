Feridos na guerra na Ucrânia - RONALDO SCHEMIDT / AFP

Publicado 03/04/2022 13:53

O ministério da Defesa da Rússia afirmou neste domingo, 3, que as forças militares do país não mataram civis em Bucha, cidade ao noroeste de Kiev retomada recentemente pelo exército ucraniano das tropas de Moscou.



"Durante o tempo em que esta localidade esteve sob controle das Forças Armadas russas nenhum morador sofreu ações violentas", afirma o ministério em um comunicado, que também cita a entrega por parte do exército russo de 452 toneladas de ajuda humanitária a civis.



O ministério destacou que todos os moradores "tiveram a oportunidade de partir livremente" da localidade para o norte, enquanto os subúrbios do sul da cidade eram "alvos dos disparos das tropas ucranianas dia e noite".



As imagens de corpos nas ruas da cidade são "outra produção do regime de Kiev para os meios de comunicação ocidentais", insiste o ministério ucraniano.



Também afirma que todas as unidades militares russas se retiraram de Bucha em 30 de março, um dia após o governo russo anunciar que reduziria sua atividade no norte da Ucrânia.



No entanto, corpos de 57 pessoas foram encontrados em uma vala comum em Bucha, afirmou Serhii Kaplychny, comandante dos socorristas da localidade. Dez cadáveres eram visíveis, alguns deles parcialmente enterrados atrás de uma igreja do centro da localidade, que fica ao noroeste da capital ucraniana.



Alguns estavam em sacos mortuários, outros com suas roupas civis. "Aqui, nesta grande cova, 57 pessoas estão enterradas", disse Kaplychnyi, que organizando a recuperação dos corpos.



Após a descoberta no sábado de vários cadáveres nas ruas de Bucha, o ministro ucraniano das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, denunciou neste domingo um ato "deliberado" das forças russas.