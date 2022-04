Ucrânia acusa Rússia de genocídio na cidade de Bucha - Ronaldo Schemidt / AFP

Publicado 04/04/2022 12:15 | Atualizado 04/04/2022 15:55

Os Estados Unidos e o Reino Unido tentarão suspender a Rússia do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), em resposta principalmente "às imagens de Bucha", a cidade ucraniana onde foram encontrados dezenas de corpos de civis. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 4, pela embaixadora de Washington nas Nações Unidas.

"As imagens de Bucha e a devastação na Ucrânia requerem que devemos coincidir nossas palavras com nossa ações", afirmou Linda Thomas-Greenfield no Twitter.

"Não podemos permitir que um Estado-membro que está subvertendo todos os princípios que estimamos continue sendo parte" do Conselho, acrescentou.

"A Rússia não deveria ter uma posição de autoridade neste corpo, nem deveríamos permitir que o país use sua posição no Conselho como ferramenta de propaganda para sugerir que tem uma preocupação legítima sobre direitos humanos".

Jornalistas independentes internacionais reportaram no fim de semana corpos com roupas civis, alguns com mãos atadas, na cidade de Bucha, nos arredores da capital ucraniana Kiev, após a retirada das tropas russas.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, garantiu nesta segunda-feira que foram cometidos "crimes de guerra" em Bucha que serão "reconhecidos como genocídio", ainda que Moscou tenha negado sua responsabilidade.

A magnitude do massacre está sendo investigada, mas a procuradora-geral ucraniana, Iryna Venediktova, indicou que 410 corpos de civis já foram recuperados.

A Alta Comissária para os Direitos Humanos da ONU, a chilena Michelle Bachelet, disse que as imagens de Bucha indicam "possíveis crimes de guerra".