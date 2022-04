Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen - AFP

Publicado 05/04/2022 10:15

Estrasburgo - A Comissão Europeia propôs, nesta terça-feira (5), aos seus 27 países-membros o reforço das sanções contra Moscou, incluindo a interrupção da compra de carvão da Rússia e o fechamento dos portos europeus para navios operados por russos.

Após a descoberta de um grande número de corpos na região de Kiev, "é claramente necessário aumentar ainda mais nossa pressão" contra Moscou, estimou a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen.

Bruxelas também propõe aumentar as sanções bancárias existentes e proibir as exportações de materiais e componentes industriais cruciais para a Rússia, como semicondutores avançados, no valor de 10 bilhões de euros (US$ 11 bilhões).