Imagem de satélite mostra danos nos edifícios e incêndios perto do distrito de Prymorskyi, no oeste de Mariupol - AFP PHOTO / SATELLITE IMAGE ©2022 MAXAR TECHNOLOGIES

Publicado 07/04/2022 08:37

Moscou - Os separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia admitiram, nesta quinta-feira, 7, que continuam lutando contra milhares de ucranianos, entre eles civis que pegaram em armas, na cidade de Mariúpol, no sul do país.

Os combates se concentram na área de uma grande fábrica siderúrgica, Azovstal, e no porto, segundo Eduard Basurin, representante das forças separatistas de Donetsk. "Acreditamos que ficaram 3 mil a 3.500 (militares inimigos), mas também temos que considerar que entre os habitantes de Mariupol há alguns que pegaram em armas e cujo número pode ser maior", declarou, segundo vários veículos estatais russos.

O exército russo e os aliados separatistas cercam a cidade há semanas e devem enfrentar uma resistência ucraniana tenaz.

Segundo as duas partes envolvidas no conflito, a situação humanitária é catastrófica e a cidade está em ruínas. Controlar esse ponto no sul da Ucrânia é um passo estratégico para a Rússia já que lhe permitiria unir a Crimeia, anexada em 2014, com a região sob controle dos separatistas e o território russo.