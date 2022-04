Fábrica Ardennes Ferrero em Arlon, na Bélgica - AFP

Fábrica Ardennes Ferrero em Arlon, na BélgicaAFP

Publicado 07/04/2022 11:04 | Atualizado 08/04/2022 12:18

O recall do Kinder Surprise e de outros itens da fabricante do chocolate Ferrero, que começou no Reino Unido no início da semana, chegou a Portugal, Austrália e Canadá. A decisão foi tomada como medida de precaução devido a suspeitas de que os produtos estão contaminados com salmonella. Em Portugal, estão sendo retirados do mercado Kinder Schokobons (todos os formatos), Kinder Supresa Maxi T 100g e Kinder Happy Moments. Na Austrália, quatro produtos da Ferrero são alvos do recall. No Canadá, são dez, todos da marca Kinder. A maioria dos infectados tem menos de 10 anos.

O número de casos suspeitos passou de cem na Europa. As mercadorias que estão sendo recolhidas foram fabricadas na Bélgica. Mais de dez países estão realizando o recall. O Brasil não foi impactado, porque não importa produtos da marca Kinder produzidos no país europeu. Segundo a Ferrero, os itens comercializados no território brasileiro são feitos na América do Sul. Sendo assim, não há necessidade de realizar o procedimento no país, ainda segundo a empresa.

As intoxicações alimentares causadas por salmonella causam transtornos gastrointestinais, com frequência acompanhados de febre nas 48 horas seguintes ao consumo.



O que diz a Ferrero

"Graças à colaboração com várias autoridades das áreas de segurança dos alimentos e saúde pública na Europa, a Ferrero chegou a novos dados que mostram a correspondência de genótipos entre casos relatados de contaminação de salmonella na Europa e na fábrica em Arlon, Bélgica.



O recall que começou de forma preventiva e que se refere a produtos fabricados na Bélgica está sendo implementado em conjunto com parceiros comerciais de todos os países de destino para lotes relevantes de Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100g e Kinder Schokobons. Todos os outros produtos da linha Kinder e os outros produtos da Ferrero não foram afetados por este recall.



O Brasil não está envolvido no recall voluntário de produtos Kinder selecionados fabricados na Bélgica.



Lamentamos profundamente esta situação. Levamos a segurança alimentar extremamente a sério e cada passo que damos é guiado pelo nosso compromisso com o cuidado com o consumidor".

*Com informações da AFP