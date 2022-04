Membros do grupo militante Jihad Islâmica participam de uma manifestação em apoio ao ataque em Tel Aviv - AFP

Membros do grupo militante Jihad Islâmica participam de uma manifestação em apoio ao ataque em Tel AvivAFP

Publicado 08/04/2022 10:57 | Atualizado 08/04/2022 11:05

Um ataque deixou ao menos dois mortos e vários feridos nesta quinta-feira (7) em Tel Aviv, onde houve cenas de caos, em um novo episódio de violência nas últimas semanas em Israel e na Cisjordânia.



O serviço de emergências israelense Magen David Adom declarou que 16 feridos tinham sido levados para hospitais locais.



"Recebemos até agora dez feridos, mas apesar do esforço dos médicos, dois morreram", informou o hospital Ichilov em um comunicado, acrescentando que quatro feridos "se encontram em estado crítico".



"Há pessoas com ferimentos graves, sobretudo no tórax, no abdômen e alguns no rosto", declarou à AFP o diretor deste centro, Ronni Gamzu.



Testemunhas disseram à AFP ter presenciado cenas de caos no centro de Tel Aviv, onde a polícia mobilizou um efetivo importante, e ter ouvido disparos.



"Há um clima de guerra com soldados e policiais por todas as partes (...), revistaram o restaurante, tem gente chorando e pessoas correndo por todas as partes", contou à AFP Binyamin Blum, funcionário de um estabelecimento perto do local onde ocorreu o ataque.



"Liberdade para derrotar o terror"

O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennet, anunciou, ainda nesta sexta-feira, que dava "liberdade total de ação" às forças de segurança "para derrotar o terror".



"Não há nem haverá limites para esta guerra", disse o líder israelense em um discurso público em Tel Aviv horas depois do ataque.



"Estamos concedendo liberdade total de ação ao Exército, ao Shin Bet (serviço de inteligência interna) e a todas as forças de segurança para derrotar o terror", acrescentou.



Depois de horas de buscas com centenas de agentes, a polícia israelense matou um palestino que perpetrou um ataque com duas vítimas mortais em Tel Aviv no dia anterior (6).



O homem, um palestino da Cisjordânia ocupada, segundo a polícia, foi morto próximo a uma mesquita na região de Jafa, a poucos quilômetros do local do ataque que provocou cenas de pânico no coração da cidade.



Na quinta, por volta das 21:00 locais (15:00 de Brasília), o homem abriu fogo na rua Dizengoff, uma das principais vias dessa cidade costeira conhecida pelos seus cafés, bares e restaurantes. O atirador conseguiu fugir e a polícia enviou até 1.000 agentes de segurança à região para encontrá-lo.



As duas vítimas assassinadas são Tomer Morad e Eytam Magini, dois jovens de 27 anos que eram amigos de infância originários de Kfar Saba, informou o prefeito.



"Há um ambiente de guerra, com soldados e policiais por todas as partes (...), revistaram o restaurante, há pessoas chorando e pessoas que correm por toda a parte", contou à AFP Benjamin Blum, empregado de um estabelecimento próximo do lugar onde o ataque foi perpetrado.



"As pessoas caíam"



Dror Yeheskel, de 39 anos, tomava uma bebida com um amigo nessa rua quando começaram os disparos.



"As pessoas começaram a correr em direção ao restaurante gritando 'há um terrorista'. Corremos para dentro do restaurante. Entre a multidão, as pessoas caíam. O pessoal nos empurrou até a cozinha. Estávamos amontoados e em pânico", relatou à AFP.



O hospital Ichilov de Tel Aviv indicou que, ao menos, quatro pessoas estavam em "estado grave". "Há pessoas com feridas graves, sobretudo no peito, no abdômen e alguns no rosto", declarou à AFP o diretor da instituição, Ronni Gamzu



Segundo o Shin Beth, o assaltante tinha 28 anos e se chamava Raed Hazem.



É um palestino "sem afiliação conhecida" a uma facção armada e originário de Jenin, no norte da Cisjordânia, um território ocupado por Israel desde 1967.



O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, condenou o "ataque terrorista" e assegurou que estavam em "contato regular com seus sócios israelenses, com quem se posicionam contra o terrorismo sem sentido e a violência".