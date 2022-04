Brasileiro fraudava casamentos para obtenção de 'Green Card' nos EUA - Pixabay

Brasileiro fraudava casamentos para obtenção de 'Green Card' nos EUA Pixabay

Publicado 11/04/2022 20:18 | Atualizado 11/04/2022 20:42

Sacramento - Um brasileiro, identificado como Peterson Souza, de 34 anos, foi detido na última sexta-feira (8) por fraudar casamentos nos Estados Unidos. De acordo com a polícia americana, o homem residia na Califórnia e integrava uma uma quadrilha que organizava os matrimônios falsos, cujo objetivo dos cônjuges era a obtenção do "Green Card" (nome dado para o visto de permanência do país).

Ainda segundo a polícia, o brasileiro atuava na captação e encaminhamento de potenciais clientes estrangeiros para a agência. Ele recebia uma comissão de US$ 2 mil, o equivalente a R$ 9,3 mil, em troca do serviço.

"A agência então supostamente preparava e apresentava petições, pedidos e outros documentos falsos para comprovar os casamentos simulados e garantir o ajuste dos status de imigração dos clientes por uma taxa entre 20 mil e 30 mil dólares em dinheiro", informou o Departamento de Justiça da Califórnia (EUA).

Outras dez pessoas foram presas, sendo seis filipinos e quatro americanos. O esquema funcionava desde outubro de 2016. Em caso de condenação, os réus podem pegar até cinco anos de prisão, além de serem multados em até 250 mil dólares.