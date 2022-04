Orkut é reativado - Reprodução

Orkut é reativado Reprodução

Publicado 28/04/2022 11:47

O engenheiro turco Orkut Buyukkokten reativou a rede social Orkut que foi fenômeno no início dos anos 2000, nesta quarta-feira, e anunciou que está construindo algo novo. O site foi criado em 2004, durou 10 anos e chegou a ter 300 milhões de usuários ao redor do mundo.

A mensagem do criador do site foi publicada em inglês e português. "Acredito que o mundo é um lugar melhor quando nos conhecemos um pouco mais. É por isso que criei a primeira rede social do mundo quando era estudante de pós-graduação em Stanford. É por isso que eu trouxe o orkut.com para tantos de vocês ao redor do mundo. E é por isso que estou construindo algo novo. Vejo você em breve!".



Orkut conta ainda que criou o site enquanto trabalhava como engenheiro de softwares para o Google e disse que o espaço não tolera "ódio e desinformação". Além disso, Buyukkokten também disse que "a melhor rede social é aquela que enriquece sua vida, não a manipula".

A reativação do site acontece dois dias depois da compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk por US$ 44 bilhões. Muitos internautas desaprovaram a venda da rede social e passaram a ver o Orkut como uma nova opção.

Após o anúncio, que deu esperanças a geração que utilizou o Orkut durante os anos 2000, o nome da rede social foi parar nos Trending Topics do Twitter e gerou debate e memes sobre o uso do site.



À muito tempo, as nações viviam em paz e harmonia.

Mas, tudo isso mudou, quando Elon Musk atacou.

Só o Orkut domina toda a web, mas quando o mundo precisa mais dele, ele desaparece. 8 anos se passaram, mas Orkut atendeu o chamado. Eu acredito que Orkut pode salvar a web. https://t.co/PssQ9swxZ2 — Luiza (@luarmendes02) April 27, 2022

Que mané metaverso eu tô é animado pra possível volta do Buddy Poke com o Orkut pic.twitter.com/oW2s15X0K0 — Fernando (@fernandormindo) April 28, 2022

ELE ESTÁ DE VOLTA! Após compra do Twitter por Elon Musk, criador oficial do Orkut anuncia o retorno da plataforma que marcou uma geração.



Prontos para atualizar seu avatar no BuddyPoke e dar uma passadinha na Colheita Feliz? pic.twitter.com/soZjnUjlqE — POPTime (@siteptbr) April 28, 2022