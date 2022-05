Destruição causada por bombas e mísseis russos em Mariupol - ALEXANDER NEMENOV / AFP

Publicado 04/05/2022 10:06

Moscow - Kremlin negou nesta quarta-feira, 4, que as forças russas estejam atacando a siderúrgica Azovstal, último reduto controlado pelas forças ucranianas na cidade de Mariupol. "A ordem foi dada (em 21 de abril) publicamente pelo comandante em chefe (o presidente Vladimir Putin) de anular qualquer ataque. Não há ataque neste momento", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Ele destacou que as tropas russas cercam o local e apenas atuam para "cortar rapidamente as tentativas" dos combatentes ucranianos de chegar a "posições de tiro". Na terça-feira, as autoridades ucranianas afirmaram que as forças russas executavam um "ataque potente" em Azovstal, com tanques e infantaria.

O ministério da Defesa da Rússia informou ataques aéreos e de artilharia para "destruir as posições de tiro ucranianas". A Rússia, que executa uma ofensiva militar na Ucrânia desde 24 de fevereiro, controla grande parte de Mariupol.

Depois de semanas de cerco, a cidade está em grande parte destruída. Mas os últimos defensores ucranianos resistem na vasta rede de galerias subterrâneas da siderúrgica de Azovstal, difíceis de atacar ou destruir com bombardeios.