Papa Francisco recebeu infiltrações no joelho direito para participar da audiência no VaticanoAFP

Publicado 05/05/2022 13:41

Vaticano - O papa Francisco apareceu de cadeira de rodas em uma audiência nesta quinta-feira, 5, no Vaticano, em função de dores crônicas no joelho direito. O líder da Igreja Católica participou da assembleia plenária da União Internacional das Superioras Gerais e chegou ao evento empurrado em uma cadeira de rodas por seu mordomo.

Francisco, de 85 anos de idade, se mostrou sorridente durante o encontro e cumprimentou as freiras com acenos de mão. Segundo a Sala de Imprensa da Santa Sé, o Papa fez infiltrações no joelho nesta semana para aliviar as dores, e os médicos recomendaram o máximo de repouso possível, por isso a decisão de usar a cadeira de rodas - algo inédito no pontificado de Jorge Bergoglio.

É possível que Francisco continue utilizando o equipamento nos próximos dias, mas, por enquanto, está descartada a hipótese de uma cirurgia no joelho. As dores já fizeram o Papa cancelar compromissos oficiais nas últimas semanas e forçaram o Vaticano a alterar o protocolo de celebrações do pontífice para evitar desgastes.

Nos próximos meses, o líder católico deve ter uma agenda cheia de viagens, com visitas programadas para Líbano, República Democrática do Congo, Sudão do Sul e Canadá entre junho e julho.