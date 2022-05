Mulher compra busto em brechó e descobre que é uma peça romana de dois mil anos - Reprodução/Instagram/@templeofvintage

Publicado 12/05/2022 16:35

A colecionadora de arte Laura Young, do Texas (EUA), teve uma surpresa após comprar uma peça decorativa para sua casa. Em 2018, a norte-americana adquiriu um busto em um brechó pelo valor de 35 dólares, o que equivale a R$ 180 na cotação atual, e levou o objeto embora preso ao cinto de segurança do carro. As informações são do site Good News Network.



Ao chegar em casa, Laura percebeu que a peça parecia muito antiga e gasta e resolveu entrar em contato com especialistas em história da arte da Universidade do Texas, em Austin, e com duas casas de leilões. A resposta demorou alguns anos, mas os estudiosos chegaram à conclusão de que se tratava de um busto romano perdido, esculpido há mais de dois mil anos.



A peça foi feita entre o final do século 1 a.C. e o início do século 1 d.C. e, no século 19, pertencia à coleção do rei Ludwig I da Bavária. A escultura de mármore estava catalogada no museu Pompejanum, na cidade de Aschaffenburg, na Alemanha, e uma das hipóteses é que foi parar no Texas quando a cidade foi bombardeada e saqueada por soldados durante a 2ª Guerra Mundial.



Os especialistas não têm certeza de quem o busto retrata, mas uma das possibilidades é de que seja um dos filhos do general romano Pompeu Magno.



Após três anos e meio convivendo com o artefato em sua sala de estar, Laura fez um acordo para devolver a peça aos alemães. Hoje, o busto está exposto no Museu de Arte de San Antonio, cidade próxima a Austin, e deve retornar para a Alemanha em 2023.