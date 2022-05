Viagem diplomática de Joe Biden à Ásia é cercada de cautela sob o risco de testes nucleares da Coréia do Norte - AFP

Viagem diplomática de Joe Biden à Ásia é cercada de cautela sob o risco de testes nucleares da Coréia do NorteAFP

Publicado 18/05/2022 18:34 | Atualizado 18/05/2022 18:37

Washington - O governo dos Estados Unidos acredita que existe uma possibilidade real de que a Coreia do Norte dispare um novo míssil ou realize outro teste nuclear durante a viagem do presidente Joe Biden à Ásia, afirmou um de seus assessores nesta quarta-feira, 18.

Às vésperas da partida de Biden para uma viagem diplomática pela região, o porta-voz diz que todos estão "preparados para todas as eventualidades, incluindo uma provocação enquanto estivermos na Coreia do Sul ou no Japão", disse Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional da Casa Branca.

Segundo Sullivan, a Coreia do Norte, que desafiou a Organização das Nações Unidas(ONU) ao prosseguir no passado com vários testes de mísseis. Dessa forma, o presidente e líder do país, Kim Jong-un, poderia usar a viagem de Biden para fazer provocações.

"Podem ser novos testes de mísseis, testes de míssil de longo alcance ou um ensaio nuclear, ou francamente ambos, nos dias anteriores, durante ou depois da viagem do presidente à região", acrescentou.

O governo de Biden "está pronto para fazer ajustes a curto ou longo prazo a nossas disposições militares para garantirmos poder exercer a dissuasão destinada a proteger nossos aliados na região e nossa capacidade de resposta".

Sullivan especificou que havia coordenado uma potencial resposta junto à Coreia do Sul e o Japão e que também havia falado sobre o tema na quarta-feira passada com a China.