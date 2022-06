Rainha - AFP

Publicado 02/06/2022 18:23

A rainha Elizabeth II foi aclamada nesta quinta-feira (2) por uma multidão reunida em Londres para o "jubileu de platina", as grandes festividades para marcar os 70 anos de reinado, uma data que pretende melhorar a imagem da monarquia britânica após momentos difíceis.



Vestida com casaco e chapéu azul, a monarca apareceu na sacada do Palácio de Buckingham sorridente, ao lado de seu primo, o duque de Kent, coronel da Guarda Escocesa, enquanto 1.500 soldados, com bandas musicais e centenas de cavalos, marchavam no tradicional "Desfile do Estandarte".



Organizado há 250 anos para celebrar o aniversário oficial do monarca britânico - mas cancelado em 2020 e 2021 devido à pandemia -, o desfile militar coincidiu com o início dos quatro dias de celebrações pelas sete décadas no trono de Elizabeth II, coroada com apenas 25 anos e que enfrenta problemas de saúde.



"Espero que os próximos dias sejam uma oportunidade para refletir sobre tudo o que foi conquistado durante os últimos 70 anos, enquanto olhamos para o futuro com confiança e entusiasmo", afirmou a rainha, de 96 anos, em uma mensagem divulgada antes dos festejos, que acontecem após vários escândalos na família real e do agravamento de seu estado de saúde.



Centenas de milhares de pessoas se reuniram nos arredores do palácio, isolado por barreiras e vigiado por policiais.



As bandeiras britânicas eram onipresentes, oferecidas por vendedores ambulantes ou estampadas em sacolas, balões e peças de roupa da multidão, um contraste com o figurino dos convidados oficiais.



Os 70 anos de reinado de Elizabeth foram celebrados em outras partes do mundo. O papa Francisco a parabenizou e desejou para ela, sua família e seu povo "unidade, prosperidade e paz".



Salvas de canhão e aviões



Até recentemente, Elizabeth II saudava as tropas a cavalo.



Mas este ano, diante de seus problemas de mobilidade, ela foi substituída por seu herdeiro, o príncipe Charles, que aos 73 anos assume pouco a pouco funções numa transição progressiva que provoca dúvidas, devido a sua menor popularidade no momento em que a monarquia é criticada, em particular nas ex-colônias, pelo passado escravocrata do império britânico.



Na praça da Horse Guards Parade, perto de Downing Street, Charles inspecionou as tropas em nome da rainha, acompanhado por seu filho William, de 39 anos, e sua irmã Anne, de 71 anos. Os três estavam com uniforme de gala e os dois homens usavam o tradicional chapéu da Guarda Real.



Outros integrantes da família real, incluindo as esposas de Charles e William, Camilla e Catherine, de 74 e 40 anos respectivamente, chegaram em carruagens para acompanhar o desfile que percorreu a famosa avenida The Mall até o Palácio de Buckingham.



O evento acabou com quase de 70 aviões da Força aérea, incluindo a patrulha acrobática Red Arrows, sobrevoando o palácio e uma segunda aparição da rainha, ao lado dos principais membros da família real - incluindo os três filhos pequenos de William e Catherine -, para saudar a multidão. O caçula Louis, de 4 anos, encantou o público com seu comportamento.



Salvas de canhão foram ouvidas em Londres e por todo o Reino Unido em homenagem à monarca, que bateu todos os recordes de longevidade de um soberano britânico.



Andrew, Harry e Meghan

Para evitar polêmicas e tensões em um evento que pretende melhorar a imagem da monarquia, o príncipe Andrew, de 62 anos, terceiro filho da rainha e afastado da vida pública por acusações de agressão sexual contra uma menor nos Estados Unidos, não apareceu na sacada do palácio. Também estará ausente da missa de sexta-feira na catedral de São Paulo, em Londres, por ter contraído covid-19.



Também não participaram do momento especial o príncipe Harry, de 37 anos, e sua esposa, a ex-atriz americana Meghan Markle, que viajaram a Londres para participar em outros eventos do jubileu. O casal provocou um terremoto na monarquia quando, em 2020, decidiu se afastar e morar na Califórnia, de onde criticaram a família real.



Eles viajaram a Londres para participar das celebrações, mas nesta quinta-feira estiveram discretos e afastados das câmeras de televisão.



No fim da tarde, mais de 3.000 sinais luminosos serão acesos todo Reino Unido, incluindo o Palácio de Buckingham e o Castelo de Windsor, a 40 km de Londres, onde a rainha mora.



As celebrações prosseguirão até domingo com outro desfile, corridas de cavalos, um show de música pop e dezenas de milhares de piqueniques e refeições ao ar livre.

Elizabeth II ausente na missa do jubileu na sexta-feira

A rainha Elizabeth II não assistirá à missa do jubileu nesta sexta-feira na catedral de São Paulo, em Londres, por ter sentido "um certo mal-estar" no primeiro dia de celebrações por seus 70 anos de reinado, anunciou nesta quinta-feira (2) o Palácio de Buckingham.



"A rainha gostou muito do desfile por seu jubileu hoje (quinta) e o desfile aéreo mas sentiu um certo mal-estar", indicou o Palácio em nota.