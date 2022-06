Restaurante flutuante de Hong Kong que recebeu rainha Elizabeth II afunda no Mar da China Meridional - Yan Zhao / AFPTV / AFP

Publicado 21/06/2022



“Ao passar pelas Ilhas Xisha no Mar da China Meridional, a embarcação encontrou condições adversas nas quais a água logo entrou antes de começar a inclinar”, escreveu a empresa em uma publicação no Twitter. O restaurante flutuante Jumbo Seafood Restaurant, tradicional ponto turístico de Hong Kong, afundou no Mar da China Meridional depois de encontrar “condições adversas”. Segundo a Aberdeen Restaurant Enterprises, proprietária do negócio, no momento do acidente apenas a tripulação estava na embarcação e ninguém se feriu.“Ao passar pelas Ilhas Xisha no Mar da China Meridional, a embarcação encontrou condições adversas nas quais a água logo entrou antes de começar a inclinar”, escreveu a empresa em uma publicação no Twitter.

A embarcação, que tinha 76 metros de comprimento e capacidade para 2,3 mil pessoas, virou no domingo (19) próximo às Ilhas Paracel, entre Hong Kong, Vietnã e Filipinas. Antes do acidente, na terça-feira (14), o restaurante foi rebocado do lugar onde passou os últimos 46 anos. Parecido com o Palácio Imperial da China, o Jumbo já foi cenário de filmes de Hollywood, como Contágio, de Steven Soderbergh, e recebeu personalidades famosas, como a rainha Elizabeth II e o ator americano Tom Cruise.

A proprietária ressaltou que estava triste com a situação e informou que apesar dos esforços para resgatar o navio, não foi possível impedir que ele afundasse devido à profundidade da região, cerca de 1 mil metros.

Devido à pandemia, o restaurante suspendeu suas atividades em 2020. Sem recursos para manter a embarcação, a controladora procurava um novo proprietário para o Jumbo.