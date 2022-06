Rina Arano, de 23 anos, foi encontrada morta - Reprodução

Rina Arano, de 23 anos, foi encontrada mortaReprodução

Publicado 30/06/2022 10:52

A atriz pornô Rina Arano, de 23 anos, foi encontrada morta, sem roupas, amarrada em uma árvore, em uma floresta na cidade de Ibaraki, a 150 km de Tóquio. A jovem, natural do Japão, estava desaparecida desde o dia 8 de junho. Segundo a polícia do país, a vítima já estava morta há duas semanas.

O principal suspeito da morte da atriz é Hiroyuki Sampei, de 33 anos, que mora a menos de 2 km do local em que o corpo foi encontrado. Imagens de câmeras segurança de uma estação de trem próxima à casa dele registraram o momento em que a jovem chegou à casa do homem que a recebeu. O celular da vítima foi achado na residência do suspeito.

Sampei negou envolvimento com o assassinato de Rina. Segundo ele, a atriz consentiu toda a relação com ele, inclusive, o momento em que foi algemada. Ele alegou ainda que a jovem não informou para onde iria quando saiu de sua casa.