Suíça celebra primeiro casamento homossexualFABRICE COFFRINI/AFP

Publicado 01/07/2022 12:58

A Suíça celebrou nesta sexta-feira (1°) o primeiro casamento entre pessoas do mesmo sexo. O matrimônio igualitário foi aprovado em um referendo, celebrado a menos de um ano. mO país alpino alinhou-se com a maioria dos Estados da Europa Ocidental, por um caminho aberto pela Holanda em 2001.



Aline e Laure, de 46 e 45 anos, foram um dos primeiros casais a dizer "aceito" diante de seus familiares e amigos. "Tenho o prazer de anunciar que estão oficialmente casadas", disse a prefeita de Genebra, Maria Barbey-Chappuis, que liderou a cerimônia pessoalmente. "Já era tempo do casamento ser perfeitamente igualitário na Suíça", acrescentou a prefeita na declaração feita à AFP.

No referendo realizado em setembro, os suíços deram um enfático 'sim' a favor do casamento entre pessoas mesmo sexo. Foi infligida uma derrota esmagadora à seus oponentes, que classificavam a união como uma ameaça para o bem-estar das crianças. O sim recebeu 64,1% dos votos e prevaleceu em todos os cantões do país, inclusive nos mais conservadores. A Suíça descriminou a homossexualidade até 1942.



Antes de sexta-feira, os casais do mesmo sexo só eram permitidos a registrar uma união civil. No entanto, esse status não inclui os mesmos direitos do casamento, como a cidadania e adoção conjunta de crianças. Os casais do mesmo sexo agora podem casar-se em cerimônias civis e desfrutar dos mesmos direitos que outros casais casados.