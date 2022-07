Criador do mangá Yu-Gi-Oh!, Kazuki Takahashi foi encontrado morto na costa de Nago, no Japão - Reprodução

Publicado 07/07/2022 14:51 | Atualizado 07/07/2022 14:51

Okinawa - Criador da famosa série "Yu-Gi-Oh!", o autor de mangá japonês Kazuki Takahashi foi encontrado morto na manhã de quarta-feira, 6, em Okinawa, no Japão. De acordo a Guarda Costeira do Japão, o corpo do artista, que tinha 60 anos, foi resgatado no litoral de Nago, província de Okinawa.

Ele vestia trajes de banho e, inicialmente, as autoridades investigam o caso como um possível acidente de mergulho. A identidade de Kazuki foi confirmada apenas nesta quinta-feira, 7, após uma locadora de carros informar que havia perdido contato com o artista nas últimas horas.

De acordo com o portal japonês "NGK", o corpo de Takahashi teria sido encontrado com ferimentos semelhantes à marcas de mordidas flutuando às margens de Nago. As autoridades ainda não confirmaram a suspeita de um possível ataque de tubarões ou de outros animais marinhos.



CARREIRA

Com mais de 40 anos de experiência, o quadrinista emplacou o maior sucesso da carreira com o premiado Yu-Gi-Oh!. Inicialmente publicado na revista japonesa "Weekly Shonen Jump", entre 1996 e 2004, o mangá conta a história de Yugi, um adolescente que recebe de presente um quebra-cabeça que contém o espírito de um faraó egípcio que se apodera do corpo do jovem. Posteriormente, a série de 38 volumes lançada pela editora japonesa Shueisha tornou-se febre mundial. Yu-Gi-Oh! foi adaptado em séries de animação para TV e dois filmes. O sucesso foi consolidado com um jogo de cartas, que ainda reúne uma legião de fãs.