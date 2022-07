Paul estava em missão humanitária - Reprodução

Paul estava em missão humanitáriaReprodução

Publicado 15/07/2022 09:59

Um britânico capturado em abril por forças pró-Rússia no leste da Ucrânia durante uma missão humanitária morreu na prisão em 10 de julho, anunciaram autoridades separatistas nesta sexta-feira (15). "Apesar da gravidade de seus crimes, Paul Urey recebeu cuidados médicos adequados. Apesar disso, e como resultado de seu diagnóstico e estresse, ele morreu em 10 de julho", disse no Telegram a autoridade separatista de direitos da região de Donetsk, Daria Morozova, assegurando que ele era um mercenário e não um trabalhador humanitário.

Uma organização sem fins lucrativos sediada no Reino Unido, a Presidium Network, anunciou em 29 de abril que dois trabalhadores humanitários que conhecia, Paul Urey e Dylan Healy, foram capturados pelos militares russos no sul da Ucrânia enquanto tentavam retirar de lá uma mulher e duas crianças.

A mãe de Urey disse então que seu filho estava em uma missão humanitária, que sofria de diabetes e precisava de insulina.

Morozova afirmou em seu post na sexta-feira que as autoridades britânicas sabiam que Urey estava detido pelas forças armadas de Donetsk, mas não fizeram nada por ele. Acusou os britânicos de terem "conduzido operações militares e trabalhado no recrutamento e treinamento de mercenários para as gangues armadas ucranianas".