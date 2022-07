O Lulo Rosa pode ser o maior diamante rosa já encontrado - Reprodução

Publicado 27/07/2022 11:13 | Atualizado 27/07/2022 11:26

A mineradora australiana Lucapa Diamond Company anunciou nesta quarta-feira, 27, que encontrou um diamante rosa de 170 quilates, em sua operação em Angola. A pedra preciosa, que recebeu o apelido de "Lulo Rosa", foi retirada da mina de Lulo, no nordeste do país, rico em diamantes. Ela é um dos maiores diamantes brutos já recuperados globalmente e acredita-se que seja o maior de seu tipo encontrado em 300 anos.

Segundo um comunicado da Lucapa Diamond Company aos investidores, este é um dos maiores diamantes rosa já encontrados.



A descoberta histórica do diamante tipo IIa, uma das formas mais raras e puras de pedras naturais, foi bem recebida pelo governo angolano, que também é parceiro da mina. "Este recorde e espetacular diamante rosa recuperado no Lulo continua a posicionar Angola como um ator importante no cenário mundial" disse o ministro angolano dos Recursos Minerais, Diamantino Azevedo.



O Diamante será vendido em leilão internacional pela empresa angolana de comercialização de diamantes ainda em 2022. O preço certamente será bem alto, mesmo após o corte e polimento, que podem fazer a pedra perder até 50% de seu peso. Como por exemplo, o Pink Star, de 59,6 quilates, que foi arrematado por US$ 71,2 milhões num leilão de Hong Kong em 2017 – é, até hoje, o diamante mais caro já vendido.