China fez treinamento militar nesta quintaReprodução

Publicado 04/08/2022 10:42

Mísseis balísticos chineses teriam caído na zona econômica exclusiva (ZEE) do Japão pela primeira vez, declarou o ministro da Defesa japonês, Nobuo Kishi, nesta quinta-feira (4).

"Acreditamos que cinco dos nove mísseis balísticos lançados pela China caíram na ZEE do Japão", declarou o ministro à imprensa. A China realiza grandes exercícios militares nas águas ao redor de Taiwan após uma visita à ilha da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi.

"O Japão apresentou um protesto à China por meio de canais diplomáticos", disse Kishi, chamando o incidente de "um problema sério que afeta nossa segurança nacional e a de nossos cidadãos".

Algumas ilhas do departamento de Okinawa, no extremo sul do Japão, estão apenas a algumas dezenas de quilômetros de Taiwan. O ministro afirmou que esta foi a primeira vez que mísseis balísticos chineses entraram na ZEE japonesa. O número de nove mísseis é uma estimativa feita pelo Japão, acrescentou.

A China lançou nesta quinta-feira exercícios militares em uma escala sem precedentes ao redor de Taiwan em resposta à visita de Pelosi entre terça e quarta-feira na ilha, apesar das fortes advertências de Pequim, que considera Taiwan como uma de suas províncias.

A iniciativa de Pelosi é vista pela China como uma provocação, um apoio aos defensores da independência de Taiwan e uma violação da promessa dos Estados Unidos de não ter relações oficiais com a ilha.