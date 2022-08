Ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, fala durante uma coletiva de imprensa na Reunião de Ministros das Relações Exteriores da Cúpula do Leste Asiático em Phnom Penh, em 5 de agosto de 2022 - Tang Chhin Sothy / AFP

Publicado 05/08/2022 10:31

A China anunciou nesta sexta-feira (5) que está encerrando a cooperação com os Estados Unidos em vários campos, com a suspensão das negociações de defesa e climáticas, após a visita da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan nesta semana.

O governo chinês "suspenderá as negociações sobre mudanças climáticas com os Estados Unidos" e cancelará uma reunião com líderes militares, bem como duas reuniões sobre segurança, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da China, citando o "desprezo" que Pelosi demonstrou em sua visita a Taiwan.

China e Estados Unidos, os dois maiores emissores de gases do efeito estufa do mundo, alcançaram um acordo surpresa sobre o clima na cúpula COP26 celebrada em Glasgow no ano passado.

No acordo, os países se comprometeram a trabalhar juntos para acelerar a ação a favor do clima durante a próxima década e a se reunir regularmente para "abordar a crise climática".

Entre outras medidas, o ministério chinês anunciou a suspensão da cooperação com os Estados Unidos na repatriação de migrantes ilegais, em matéria de justiça, crime transnacional e combate às drogas.

Também anunciou sanções contra Pelosi e sua família, mas não detalhou as medidas.

A China, que considera Taiwan parte integrante de seu território, iniciou na quinta-feira as maiores manobras militares de sua história ao redor da ilha em resposta à visita de Pelosi. As manobras prosseguirão até domingo.