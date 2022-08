Anne Heche morre aos 53 anos, após acidente de carro em Los Angeles - AFP / Lisa O'Connor

Anne Heche morre aos 53 anos, após acidente de carro em Los AngelesAFP / Lisa O'Connor

Publicado 12/08/2022 17:06 | Atualizado 12/08/2022 17:23

Rio - A atriz Anne Heche morreu, nesta sexta-feira, aos 53 anos, uma semana após o grave acidente que a deixou em coma. Familiares da artista norte-americana confirmaram a morte cerebral dela ao site 'TMZ'. Anne estava em coma desde a última sexta-feira, quando bateu o mini cooper que dirigia em uma casa em Los Angeles, nos Estados Unidos.

fotogaleria

Segundo o 'TMZ', um representante de Anne afirma que a artista está sendo mantida por aparelhos de suporte de vida, com objetivo de preservar seus órgãos para doação. Foi informado que a atriz sofreu uma grave lesão cerebral anóxica durante a colisão.

“Perdemos uma luz brilhante, uma alma gentil e alegre, uma mãe amorosa e uma amiga leal. Anne fará muita falta, mas ela será lembrada através de seus lindos filhos, seu trabalho icônico e seu ativismo apaixonado. Sua bravura por sempre defender sua verdade, espalhando sua mensagem de amor e aceitação, continuará a ter um impacto duradouro", diz uma nota divulgada, nesta sexta-feira, pelo porta-voz.

A morte de Anne foi lamentada nas redes sociais pelo ex-marido, o ator James Tupper, de 57 anos: "Eu te amo para sempre", escreveu o artista, em postagem no Instagram. A apresentadora Ellen DeGeneres, de 64 anos, também se pronunciou sobre o falecimento da atriz. As duas namoraram entre 1997 e 2000. "É um dia triste. Estou enviando aos filhos, familiares e amigos de Anne todo o meu amor", publicou a comediante no Twitter.

Nascida no dia 25 de maio de 1969, em Ohio, nos EUA, Anne Heche foi atriz, diretora e roteirista. Em 30 anos de carreira, ela ficou conhecida por atuar em filmes como "Seis dias, sete noites", "Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado" e o remake de "Psicose", além da série "Chicago P.D.: Distrito 21". Em 1991, foi premiada com o Emmy Daytime por interpretar as gêmeas Vicky Hudson e Marley Love na novela "Another World". A artista ainda deixa uma longa lista de projetos que devem estrear em breve, como "What Remains", "Supercell", "Wildfire" e "Full Ride".

Relembre o acidente

A atriz Anne Heche, de 53 anos, foi internada em coma, no dia 5 de agosto, após sofrer um grave acidente de carro. A informação foi confirmada por meio de uma nota da família da vítima. Heche dirigia um mini cooper azul quando bateu o carro em alta velocidade em uma casa na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos.

O portal TMZ informou que, segundo testemunhas, Anne bateu o carro duas vezes. A primeira colisão foi contra a garagem de um complexo de apartamentos. Moradores do local dizem que tentaram tirar a atriz do veículo, mas ela deu marcha à ré e saiu em alta velocidade, dessa vez, colidindo com uma casa.



O veículo atingiu uma casa e pegou fogo, as chamas atingiram a residência e o carro teve de ser guinchado. Heche sofreu diversas queimaduras no corpo. Segundo o Corpo de Bombeiros de Los Angeles, as equipes levaram mais de uma hora para "acessar, confinar e extinguir totalmente as chamas dentro da estrutura fortemente danificada".