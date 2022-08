A polícia anunciou a descoberta dos corpos de duas crianças em idade escolar em malas leiloadas em um depósito de Auckland - AFP

Publicado 18/08/2022 09:54

A polícia da Nova Zelândia anunciou nesta quinta-feira, 18, a descoberta dos corpos de duas crianças em idade escolar em malas leiloadas em um depósito de Auckland. A polícia abriu uma investigação por homicídio após ter encontrado os restos mortais humanos em duas malas de tamanho parecido e, nesta quinta, confirmou que correspondiam a duas crianças de entre cinco e dez anos.

O inspetor Tofilau Faamanuia Vaaelua afirmou que os corpos provavelmente estavam guardados ali há vários anos. "A natureza desta descoberta apresenta algumas complexidades para a investigação, especialmente devido ao tempo que passou entre o momento da morte e o momento da descoberta", disse Vaaelua. Os restos mortais foram encontrados quando uma família levou para casa um trailer cheio de itens vendidos em um leilão de armazém. A polícia disse que a família compradora não estava ligada ao assassinato, mas estava "compreensivelmente angustiada com a descoberta" e pediu privacidade.

Os objetos pessoais encontrados junto com as malas ajudam a encontrar pistas para identificar as vítimas. Tanto o depósito quanto a casa de onde as malas foram retiradas estão sendo examinados por peritos forenses. Vaaelua destacou que a polícia da Nova Zelândia está trabalhando com a agência internacional Interpol. A polícia suspeita que os familiares das vítimas estejam na Nova Zelândia.

O inspetor mostrou compaixão a eles porque talvez não soubessem que as crianças haviam morrido. "Estamos fazendo o nosso melhor para identificar as vítimas... o que posso dizer é que estamos fazendo um progresso muito bom com a investigação do DNA", disse ele. "A equipe de investigação está trabalhando muito para responsabilizar a pessoa ou pessoas responsáveis pela morte dessas crianças", acrescentou.