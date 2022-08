Brave Commander deixou o porto ucraniano de Pivdenny com 23 mil toneladas de trigo na terça-feira rumo a Djibuti - Liam BURKE / Press 22 / AFP

Brave Commander deixou o porto ucraniano de Pivdenny com 23 mil toneladas de trigo na terça-feira rumo a DjibutiLiam BURKE / Press 22 / AFP

Publicado 20/08/2022 15:27

Os fertilizantes e produtos agrícolas russos devem ser capazes de chegar aos mercados mundiais "sem impedimentos" para evitar uma crise alimentar, disse o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, em Istambul neste sábado (20).

"É importante que os governos e o setor privado cooperem para levá-los ao mercado", declarou ele do Centro de Coordenação Conjunta (CCC), que supervisiona o bom funcionamento do acordo selado entre Ucrânia e Rússia para retomar a exportação de grãos ucranianos pelo Mar Negro. O pacto também garante à Rússia a exportação de seus produtos agrícolas e fertilizantes, apesar das sanções ocidentais.

"O que vemos aqui em Istambul e em Odessa [transporte de grãos ucraniano] é apenas a parte mais visível da solução", disse Guterres. "A outra parte deste acordo global é o acesso irrestrito a alimentos e fertilizantes russos que não estão sujeitos a sanções aos mercados globais", disse Guterres. O chefe da ONU ressaltou que a exportação desses produtos agrícolas russos ainda enfrenta "obstáculos".

"Se não houver fertilizante em 2022, pode não haver comida suficiente em 2023. Obter mais alimentos e fertilizantes da Ucrânia e da Rússia é essencial para acalmar os mercados... e baixar os preços para os consumidores", acrescentou.

Guterres viajou esta semana para Lviv, no oeste da Ucrânia, onde se encontrou na quinta-feira com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky e seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. Na sexta-feira, ele foi para Odessa, um dos três portos destinados à exportação de cereais. No sábado, ele também visitou o primeiro navio humanitário fretado pela ONU que transportava grãos ucranianos na costa sul de Istambul.

O Brave Commander, cujo destino final é Djibuti, deixou o porto ucraniano de Pivdenny com 23 mil toneladas de trigo na terça-feira, antes de cruzar o Bósforo na noite de quarta-feira. Guterres prometeu na quinta-feira que a ONU tentaria "intensificar" as exportações de grãos da Ucrânia antes do inverno.