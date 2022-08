Funcionários capturaram o animal com uma corda - Reprodução/Haaretz

Publicado 22/08/2022 12:50 | Atualizado 22/08/2022 13:03

Um touro invadiu uma agência bancária em Israel, nesta segunda-feira, 22, e assustou quem estava no local. O incidente aconteceu em uma agência do banco Leumi, situado na zona industrial de Lod, nas proximidades de Tel Aviv.



Funcionários tentaram capturar o animal de diversas maneiras. O touro havia fugido de seu recinto, próximo ao banco, e depois corrido pelo estacionamento do estabelecimento antes de entrar nele, disse o portal de notícias Israel Hayom ao transmitir as imagens do incidente. Sua entrada abrupta na agência causou pânico entre funcionários e clientes, segundo a mesma fonte.

Após persegui-lo, várias pessoas conseguiram capturar o mamífero com uma corda e o conduziram até a saída do local, segundo o vídeo.

Uma porta-voz do banco Leumi confirmou o incidente à AFP e assegurou que o animal não feriu ninguém ou causou qualquer dano. O touro foi recuperado por seu dono.