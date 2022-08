Biden anuncia perdão de empréstimos estudantis para americanos de baixa renda - AFP

Publicado 24/08/2022 17:09

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira, 24, um plano que prevê perdão de dívida de até US$ 20 mil para estudantis de baixa e média renda no país.

"Hoje, o governo Biden está cumprindo sua promessa e dando às famílias espaço para respirar enquanto se preparam para começar a pagar os empréstimos após a crise econômica provocada pela pandemia", diz.

De acordo com a Casa Branca, desde 1980, o custo total da faculdade pública de quatro anos e da faculdade privada de quatro anos quase triplicou, mesmo depois de contabilizada a inflação no período. Isso deixou muitos estudantes de famílias de baixa e média renda sem escolha a não ser pedir emprestado se quisessem obter um diploma. De acordo com uma análise do Departamento de Educação, o típico estudante de graduação com empréstimos agora se forma com quase US$ 25 mil em dívidas.