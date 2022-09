AVC é a primeira causa de morte no mundo, atingindo 18 milhões de pessoas por ano - Reprodução/Twitter

Publicado 07/09/2022 13:45 | Atualizado 07/09/2022 14:09

A âncora de um telejornal estadunidense, Julie Chin, sofreu o início de um acidente vascular cerebral enquanto lia notícias ao vivo, no último sábado, 03, durante o noticiário da emissora NBC KJRH. O caso aconteceu em Tulsa, no estado de Oklahoma. A apresentadora explicava um lançamento espacial da Nasa e foi surpreendida pelo AVC — o que preocupou os colegas de trabalho e telespectadores do jornal.

Ao tentar ler as notícias do teleprompter, a jornalista disse: "Algo está acontecendo comigo esta manhã, eu peço desculpas". Em seguida, Julie foi retirada do ar às pressas e levada ao hospital, onde os médicos constataram os sintomas. Na noite do dia seguinte, Julie relembrou o susto nas redes sociais: "As palavras simplesmente não saíam". Veja a seguir o momento exato do acidente:

Julie contou que os médicos acreditam que o incidente tenha sido o início de um derrame e detalhou que não teve nenhum sintoma antes de iniciar o jornal. "O episódio parece ter surgido do nada. Eu me senti muito bem antes do nosso programa", disse.

A jornalista ainda narrou os momentos de angústia durante o princípio de AVC: "Primeiro, perdi a visão parcial de um olho. Um pouco depois, minha mão e meu braço ficaram dormentes. Eu sabia que estava em apuros quando minha boca não falava as palavras que estavam bem na minha frente no teleprompter."



No improviso, o comando do telejornal foi passado para a meteorologista Annie Brown.

Julie passou por uma bateria de exames e ressaltou a importância do atendimento rápido em casos como esse. "Meus colegas de trabalho reconheceram o desdobramento da situação de emergência e ligaram para o 911. Aprendi que nem sempre é óbvio quando alguém tem um derrame, e a ação é fundamental".

O caso viralizou nas redes sociais. Apesar de ainda estar processando o ocorrido, ela agradeceu as mensagens de carinho e disse que "ainda há muitas perguntas e muito para acompanhar, mas a conclusão é que eu deveria estar bem."

Tratamento da doença no Brasil

O Ministro da Saúde do país, Marcelo Queiroga, anunciou no início do mês passado uma nova tecnologia para tratar casos da doença. A trombectomia começou a ser incluída nos procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no dia 10 de agosto, e se dá através da inserção de um cateter no vaso sanguíneo do paciente para remover o bloqueio e restaurar o fluxo sanguíneo para a área afetada.

Queiroga ainda reforçou que o acidente vascular cerebral é a primeira causa de mortes no mundo, atingindo 18 milhões de pessoas por ano.