Um arco-íris surgiu nos arredores do palácio e pessoas presentes registraram o momento - Reprodução Twitter

Um arco-íris surgiu nos arredores do palácio e pessoas presentes registraram o momentoReprodução Twitter

Publicado 08/09/2022 16:07



Londres - Após o anúncio da morte da Rainha Elizabeth II , centenas de pessoas se reuniram em frente ao Palácio de Buckingham, em Londres, uma das principais residências da família real. Um arco-íris surgiu nos arredores do local e pessoas presentes registraram o momento.

A rainha morreu na manhã desta quinta-feira (8), em Balmoral, no Reino Unido, após ter uma piora no estado de saúde. Monarca com o reinado mais longo da história, ao assumir o trono do Reino Unido por 70 anos, Elizabeth vinha dando sinais de fragilidade nos últimos meses. Charles Philip Arthur George, seu filho mais velho, assumiu o trono britânico.

Em 2022, Elizabeth, apesar de longeva e demonstrar sempre estar disposta em suas poucas aparições, vinha se ausentando de diversos eventos públicos de alto escalão, devido aos problemas de saúde. A rainha, em uma transição progressiva da coroa, também já estava atribuindo, pouco a pouco, algumas funções ao príncipe Charles.

Um ano antes, a morte do marido, o duque de Edimburgo, também abalou de forma direta a rainha do Reino Unido. Considerado o homem mais velho na história da monarquia britânica, Philip morreu meses antes de completar 100 anos. Na época, em nota oficial, foi afimado que "Sua Alteza Real faleceu pacificamente...no castelo de Windsor". Desde então, Elizabeth também começou a dar sinais de não estar bem, apontando problemas relacionados à saúde. Eles eram casados há 73 anos.