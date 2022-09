Rainha Elizabeth II - AFP

Publicado 08/09/2022 18:24

Rio - Ao longo dos 70 anos no maior cargo da monarquia britânica, a rainha Elizabeth II, que faleceu nesta quinta-feira (08), no Palácio de Balmoral, na Escócia, aos 96 anos, foi alvo de celebrações e de críticas por conta das decisões e crises enfrentadas durante o mais longevo período em que um monarca ocupou o trono do Reino Unido. Através da música, muitos artistas ingleses expressaram suas opiniões sobre a chefe de Estado e esses trabalhos foram resgatados na web após o anúncio da partida da rainha Elizabeth II.

fotogaleria Em 1977, a banda Sex Pistols teve a canção "God Save the Queen" censurada pela rainha Elizabeth II durante o Jubileu de Prata, comemoração dos 25 anos da chegada da monarca ao poder. A faixa comparou o reinado britânico a um regime fascista e acabou sendo banida da rádio e televisão BBC. Nas paradas musicais, a canção conseguiu alcançar o segundo lugar, mas suas cópias foram destruídas seguindo ordem da família real. A música foi relançada em maio de 2022 pela Virgin Records e A&M Records durante o Jubileu de Platina da Rainha da rainha Elizabeth II.