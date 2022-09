Arma de fogo - Reprodução

Publicado 23/09/2022 15:38 | Atualizado 23/09/2022 15:39

Nova York - Uma criança de 3 anos de idade matou a sua mãe após disparar uma arma de fogo em casa na última quarta-feira (21). O caso foi registrado no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. De acordo com autoridades norte-americanas, a polícia foi acionada por volta das 7h40, no horário local. Quando os oficiais chegaram na residência, encontraram Cora Lyn Bush, de 33 anos, baleada.

O filho e a mãe da vítima também estavam no local. Cora foi rapidamente levada a um hospital localizado na cidade de Spartanburg, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito por volta das 9h40.

"Por favor, mantenham a família da Sra. Bush nos vossos pensamentos e orações durante este momento de perda e luto", publicou o Gabinete do Xerife do Condado de Spartanburg em sua conta oficial do Facebook.

O gabinete do xerife ressaltou também que, mesmo que as investigações ainda estejam sendo realizadas, tudo indica que o disparo foi mesmo feito pelo jovem de 3 anos.

"Embora a nossa investigação permaneça ativa, tudo indica que este incidente foi resultado do fato de a criança ter tido acesso a uma arma de fogo não segura, o que resultou no tiro acidentalmente da mãe e depois falecimento no hospital."