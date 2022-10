Publicado 16/10/2022 11:01 | Atualizado 16/10/2022 11:28

De acordo com as autoridades locais do México, doze pessoas foram mortas em um tiroteio em um bar na cidade de Irapuato, em Guanajuato, neste sábado (15). Segundo a polícia, o ataque começou depois do grupo entrar armado no estabelecimento e disparou contra os clientes por volta as 20h (22h no horário de Brasília).

Em um comunicado, o governo municipal afirmou que ao menos, seis homens e seis mulheres foram mortos e três ficaram feridos. A identidade dos suspeitos e o motivo das agressões não foram reveladas. As autoridades informaram que o corpo de uma das vítimas foi encontrada do lado de fora do local, perto de uma motocicleta, enquanto o restante estava dentro do bar.

O Exército, a Guarda Nacional e o Ministério Público estão a procura dos agressores. Este tiroteio em massa é o segundo que ocorre no estado menos de um mês. A violência destes grupos tornam a região de Guanajuato uma das mais perigosas do país. O estado atualmente é conhecido pela disputa entre dois grupos rivais, os cartéis "Santa Rosa de Lima" e "Jalisco Nova Geração". Ambos são conhecidos pelo tráfico de drogas e roubo de combustíveis.

Em setembro de 2021, um grupo de homens armados dispararam contra dez pessoas em um salão no município de Tarimoro. Já no início deste mês de outubro, 20 pessoas fora mortas por um grupo organizado dentro da prefeitura de San Miguel Totolapan. Uma das vítimas do tiroteio foi o prefeito do município. De janeiro a agosto, as autoridades registraram 2.115 homicídios.

Desde de dezembro 2006, quando foi lançado a ofensiva militar antidrogas, o México já registrou 340 mil assassinatos. A maioria dos crimes são atribuídos a organizações criminosas, conhecidos como cartéis.