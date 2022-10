chanceler de Taiwan acredita que a pressão chinesa se intensificará nos 14 países que ainda mantêm relações diplomáticas com Taipei - AFP

Publicado 26/10/2022 10:49 | Atualizado 26/10/2022 10:50

O ministro das Relações Exteriores de Taiwan estimou nesta quarta-feira, 26, que após a reeleição do presidente Xi Jinping no sábado, 22 , a China redobrará seus esforços para seduzir os países aliados de Taiwan. "É possível que nossa situação diplomática piore", disse Joseph Wu ao parlamento de Taiwan.

A China, que considera Taiwan como parte de seu território, visa assumir seu controle mesmo que pela força, se necessário, e há décadas incentiva os aliados da ilha a romper relações diplomáticas com Taipei em favor de Pequim.

O chanceler de Taiwan acredita que a pressão chinesa se intensificará nos 14 países que ainda mantêm relações diplomáticas com Taipei, já que as autoridades chinesas vão querer "mostrar sua lealdade" a Xi.

"Recebemos informações da inteligência nos alertando. (...) Esperamos que nossas relações diplomáticas não sejam influenciadas pela China", disse Wu.

"Todas as nossas embaixadas e missões estão em alerta máximo. (...) Vamos verificar as informações e tomar medidas para consolidar as relações diplomáticas", acrescentou.

Pequim intensificou a pressão militar, diplomática e econômica sobre Taipei desde a eleição de 2016 da presidente taiwanesa Tsai Ing-wen.

Tsai fez, nesta quarta, seus primeiros comentários públicos sobre o Congresso do Partido Comunista da China, que terminou no fim de semana, pedindo unidade diante da "disseminação do autoritarismo chinês".

"Quanto mais preparados estivermos, menor será a chance de Pequim avançar; quanto mais unidos estivermos, mais forte e segura será Taiwan", disse em uma reunião de seu partido.

Pequim critica qualquer ação diplomática que possa dar legitimidade internacional a Taiwan e responde com crescente raiva às visitas de políticos ocidentais.