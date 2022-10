Foto de 2010 da Eslovênia divulgada pelo Ministério russo das Relações exteriores no Twitter para fundamentar que Ucrânia prepara ataque com "bombas sujas" - Reprodução/Twitter

Publicado 26/10/2022 17:36 | Atualizado 26/10/2022 17:37

A Rússia utilizou uma foto procedente da Eslovênia e que data de 2010 para fundamentar no Twitter suas acusações sobre a "bomba suja" que a Ucrânia estaria preparando, informou o governo esloveno à AFP nesta quarta-feira (26).

De acordo com o assessor do gabinete do pré-ministro Roberto Golob, Dragan Barbutovski, o uso da imagem foi feito de "má-fé" e pelas costas das autoridades eslovenas. O governo esloveno publicou uma série de tuítes em inglês para alertar que "a foto utilizada pelo Ministério russo das Relações Exteriores no Twitter" foi "uma foto da agência eslovena de gestão de lixo radiativos (ARAO)".



Na segunda-feira, o Ministério russo publicou também em inglês no Twitter a seguinte mensagem: "Ministério russo da Defesa: segundo informações a nossa disposição, dois organismos ucranianos receberam a ordem de criar a chamada #bombasuja".

Para representar uma usina nuclear, foram utilizadas na postagem fotos de um depósito de lixo radioativo, reatores de pesquisa científica e sacos plásticos contendo urânio e plutônio 'utilizados'.

A palavra "radioaktivno", ou seja, "radioativo" em esloveno, aparece nos sacos plásticos.

"Uma das fotos usadas no tuíte para aludir às capacidades ucranianas de fazer uma 'bomba suja' [...] data de 2010 e tem sido apresentada em conferências [...]", explicou o governo esloveno, país-membro da UE e da Otan.

Foi "publicada pelas costas da ARAO", insistiu.

"O lixo radiativo está armazenado de forma segura e sob vigilância na Eslovênia. Não é usado para fabricar nenhuma bomba suja", garantiu.