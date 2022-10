Éric Jean Baptiste, de 52 anos, foi assassinado na sexta-feira, 28 - Reprodução

Publicado 29/10/2022 14:49

O líder de um dos principais partidos políticos do Haiti e ex-candidato presidencial, Éric Jean Baptiste, de 52 anos, foi assassinado na sexta-feira, 28, nos arredores da capital, Porto Príncipe. A informação foi confirmada à AFP neste sábado, 29, pelo porta-voz da legenda, Ricardo Nordin.

"Éric Jean Baptiste, de 52 anos e secretário-geral do partido Reunião dos Democratas Nacionais Progressistas (Rassemblement des démocrates nationaux progressistes - RDNP), foi assassinado a tiros na noite de sexta-feira em Porto Príncipe", anunciou. "Seu carro ficou crivado de balas. Seu segurança morreu no local. Éric Jean Baptiste faleceu no hospital", disse Nordin.

O RDNP foi fundado em 1979 pelo democrata Leslie Manigat, que por um curto período foi presidente do Haiti em 1988 antes de um golpe militar encerrar seu mandato.

Há menos de uma semana, Jean Baptiste assinou, junto com outros partidos políticos, um chamado a um compromisso histórico para tirar o Haiti da crise.

O empobrecido país caribenho é atormentado por gangues criminosas que semeiam o terror e enfrenta uma situação sanitária cada vez mais debilitada com um forte surto de cólera.