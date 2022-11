Grupo de turista na frente da caverna - Reprodução

Grupo de turista na frente da caverna Reprodução

Publicado 03/11/2022 16:54 | Atualizado 03/11/2022 16:56

Um turista brasileiro morreu após ser atingido por um bloco de gelo que desprendeu do teto de uma caverna na cidade de Ushuaia, na Argentina. O acidente aconteceu na quarta-feira, 2, em uma área de acesso proibido conhecida como "Cueva de Jimbo", ou Caverna de Gelo, dentro do Parque Nacional da Terra do Fogo.

Os visitantes entraram na Caverna de Jimbo, uma formação situada nas zonas glaciares, mesmo tendo o acesso proibido devido ao frequente desprendimento de pedras e fragmentos de gelo. A tragédia foi registrada por um dos turistas.

Na imagem, é possível ver o grupo entrar na caverna. Em seguida, a placa cai sobre o visitante que liderava a expedição. Em outra imagem é possível também visualizar uma placa com o aviso para não entrar, situada vários metros antes da entrada da caverna.

Placa com o aviso para não entrar, situada vários metros antes da entrada da caverna Reprodução



Socorristas da Comissão de Auxílio de Ushuaia constataram a morte e encaminharam o caso a um tribunal de Ushuaia, onde o juiz Javier De Gamas Soler determinou a autópsia da vítima, informou a agência estatal Télam.

Os dados da pessoa que morreu não foram divulgados, mas fontes judiciais citadas pela imprensa local indicaram que seria um homem de nacionalidade brasileira.



A Caverna de Jimbo fica em uma região de grande beleza natural dentro do Parque Nacional da Terra do Fogo, 3.100 quilômetros ao sul da capital argentina.



Desde 2021, a Prefeitura alerta visitantes e moradores para a proibição de entrar na caverna, com base em estudos científicos que indicam que o local está em risco de colapso.