Avião caiu na cidade de Bukoba, Tanzânia, após uma tempestade na manhã deste domingo - Reprodução/TBC

Publicado 06/11/2022 10:02 | Atualizado 06/11/2022 13:09

Bukoba - Um avião da companhia aérea Precision Air caiu neste domingo, 6, no Lago Victoria, na Tanzânia, quando se aproximava do aeroporto de Bukoba. De acordo com a rede estatal local Tanzania Broadcasting Corporation (TBC), 19 mortes foram confirmadas dentre as 43 pessoas que estavam a bordo. Até o momento, apenas 26 foram resgatados com vida.



Barcos de resgate foram enviados ao local e as equipes de emergência continuam procurando passageiros com vida. As autoridades locais, no entanto, ainda não divulgou informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

JUST IN: A plane has crashed into Lake Victoria in Bukoba in Tanzania’s Kagera region. Rescue efforts are underway. The plane belongs to Precision Air. #PrecisionAirCrash pic.twitter.com/Q5wfjbOB2T — Rachael Akidi (@rakidi) November 6, 2022



O presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, lamentou a tragédia, cobrou uma investigação para descobrir a causa do acidente, mas pediu calma aos habitantes da cidade durante a operação de resgate.



"Recebi com tristeza a notícia do acidente envolvendo o avião da Precision Air... Vamos ficar calmos neste momento em que os socorristas continuam com a missão de resgate enquanto rezam a Deus para nos ajudar", disse Hassan, em publicação no Twitter.



Nas redes sociais uma série de fotos e vídeos com o avião quase totalmente submerso viralizam. Barcos de resgate foram enviados e equipes de emergência continuam em busca de passageiros presos no avião, que partiu da capital Dar es Salaam e caiu no Lago Vitória na manhã deste domingo após uma intensa tempestade, informou a 'TBC'.



A Precision Air, a maior companhia aérea privada da Tanzânia, identificou o avião como sendo o voo PW 494. O Aeroporto de Bukoba fica às margens do Lago Vitória, o maior lago da África.

*Com informações da AFP