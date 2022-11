Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden - SAMUEL CORUM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Publicado 09/11/2022 19:49 | Atualizado 09/11/2022 19:50

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou nesta quarta-feira, 9, que "pretende concorrer" a um segundo mandato, mas decidirá com certeza "no início do próximo ano".

"Nossa intenção é concorrer novamente", disse ele horas após as eleições de meio de mandato em que seu Partido Democrata registrou um resultado melhor do que o esperado.

"Essa tem sido a nossa intenção, independentemente do resultado dessas eleições". "Vamos avaliar no início do próximo ano", acrescentou.