Biden afirmou que a guerra na Ucrânia destaca a 'urgência' para o mundo deixar a dependência de combustíveis fósseis - Ahmad Gharabli/AFP

Publicado 11/11/2022 13:57

Egito - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, advertiu nesta sexta-feira, 11, que a mudança climática coloca "a vida do planeta" em risco. A declaração foi dada na Conferência do Clima (COP27), no Egito. No discurso, o presidente americano prometeu que seu país cumprirá a meta de redução de emissões de gases de efeito estufa até 2030.

"A crise climática tem a ver com a segurança do ser humano, com a segurança econômica, segurança ambiental, segurança nacional e a vida do planeta", disse o mandatário, diante de representantes de quase 200 países reunidos em Sharm el-Sheikh.

Na mesma fala, Biden afirmou que a guerra na Ucrânia destaca a "urgência" para o mundo de deixar sua dependência de combustíveis fósseis para trás.

"A guerra da Rússia [na Ucrânia] apenas reforça a urgência da necessidade de uma transição para que o mundo abandone a dependência dos combustíveis fósseis", frisou o líder do maior produtor mundial de petróleo e gás.