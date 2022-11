Jogo é muito famoso em filmes de terror - Reprodução

Jogo é muito famoso em filmes de terrorReprodução

Publicado 15/11/2022 12:05

Onze adolescentes foram encontrados desmaiados no corredor de uma escola depois de participarem de um jogo que 'invoca espíritos', no Instituto Técnico Agrícola em Hato, na Colômbia. De acordo com o boletim médico, os jovens, com idade entre 13 e 17 anos, "tiveram vômitos violentos e espasmos musculares", causados por uma "intoxicação alimentar".

Os estudantes foram localizados desarcodados pelos professores do instituto. Assustados, os profissionais chamaram uma ambulância. Os adolescentes foram levados às pressas para o Hospital Manuela Beltrán, no distrito de Socorro.

Após ficarem internados por um dia, os invetsigadores descobriram que todas eles beberam água do mesmo copo enquanto "brincavam" com um um jogo de "tabuleiro Ouija", composto por um tabuleiro com letras, números e outros sinais em torno de sua borda, usado para "fazer contato com o mundo espiritual".

Segundo Juan Pablo Vargas Noguera, coordenador médico de emergência do Hospital del Socorro, não há alteração psicológica nos adolescentes. O boletim médico diz que os demaios foram causados por uma "intoxicação alimentar".

O prefeito de Hato, Jose Pablo Toloza Rondón, não descartada a hipótese de que os desmaios tenham acontecido por causa do jogo de "tabuleiro ouija". "As crianças foram encontradas desmaiadas e estavam com falta de ar e uma saliva grossa na boca", contou.

Em nota, a reitoria do Instituto Técnico disse que não vai se pronunciar sobre o caso "até que os fatos sejam esclarecidos junto às autoridades".