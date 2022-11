Elon Musk - Reprodução

Elon MuskReprodução

Publicado 16/11/2022 20:40 | Atualizado 16/11/2022 20:41

Nova York - O bilionário Elon Musk já pensa em passar o bastão do Twitter, rede social comprada por US$ 44 bilhões após uma negociação de seis meses concluída em 27 de outubro. Segundo informações reveladas pelo jornal americano Wall Street Journal nesta quarta-feira (16), o fundador da Tesla cogita encontrar um novo CEO para cuidar da operação diária da plataforma.

Documento protocolado no Tribunal de Chancelaria da Corte de Delaware, de autoria de Musk, diz que o bilionário espera "reduzir meu tempo gasto no Twitter e encontrar outra pessoa para administrar a rede ao longo do tempo".

Na prática, um novo presidente executivo poderia ser apontado, enquanto Musk continuaria atuando como dono da companhia e membro do conselho.

A mensagem indica qual deve ser o próximo passo de Musk após a compra do Twitter. O bilionário tem como objetivo melhorar as condições financeiras da plataforma, engordar o faturamento a partir da assinatura de usuários, enquanto tenta aumentar o número diário de usuários da rede.

Desde a aquisição do Twitter, Musk demitiu executivos importantes, descontinuou recursos, demitiu mais de 3 mil funcionários e ameaçou que a companhia pudesse chegar à falência