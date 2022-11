Coletivo caiu em uma vala após motorista não ver o sinal de desvio na estrada - Reprodução/AFP

Publicado 18/11/2022 09:01

Paquistão - Ao menos 20 pessoas morreram em um acidente de micro-ônibus no sul do Paquistão, informou a polícia local nesta sexta-feira, 18. Entre as vítimas estão 11 crianças, de 2 a 8 anos, que provavelmente viajavam sentados no colo dos pais, disse o policial Khadim Hussain.

O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira, 17, na província de Sindh. O coletivo "caiu em uma vala cheia de água em uma estrada destruída por inundações no verão", afirmou Hussain. Ainda segundo o policial, "o motorista não conseguiu ver o sinal de desvio na estrada".

O Paquistão registra o terceiro maior número de acidentes de trânsito no mundo, um recorde atribuído às estradas em péssimo estado de conservação e aos motoristas imprudentes.

O país foi afetado este ano por fortes chuvas que cobriram um terço de seu território, provocaram o deslocamento de oito milhões de pessoas e afetaram a infraestrutura.