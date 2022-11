Terremoto abalou a principal ilha da Indonésia, Java - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 25/11/2022 07:57 | Atualizado 25/11/2022 08:02

Depois de um dia percorrendo os escombros do terremoto em Java Ocidental , na Indonésia, equipes de resgate encontraram uma menina de sete anos desaparecida, mas sem vida, nesta sexta-feira (25).

No início do dia, dezenas de equipes usaram ferramentas de escavação, martelos ou as mãos para tentar abrir um caminho para onde achavam que Ashika Nur Fauziah, também conhecida como Cika, estava.

A operação se concentrou na casa da avó, em frente à casa de sua família, onde sua mãe pensou que ela estava brincando quando ocorreu o terremoto, que matou 272 pessoas e atingiu com especial força aquele bairro da cidade de Cianjur.

A menina foi encontrada sob três camadas de concreto, disse Jeksen Kolibu, de 28 anos, membro do grupo. "O corpo foi imediatamente entregue à família", explicou. "A família ficou histérica. Eles ficaram muito tristes. Quem recebeu o corpo foi a mãe", acrescentou.

No dia anterior, a mãe havia explicado à AFP no local que a menina estava brincando ao ar livre e ela estava cozinhando quando o terremoto aconteceu na segunda-feira, 21. "Muito rapidamente, em dois segundos, minha casa desabou", explicou Imas Masfahitah, de 34 anos.

As esperanças de um final feliz aumentaram depois que as equipes de resgate encontraram Azka, um menino de seis anos na noite de quarta-feira, que sobreviveu dois dias sob os escombros sem comida ou água.

Antes de encontrar Cika, as autoridades explicaram que ainda havia 39 pessoas desaparecidas e que a operação de resgate continuava.