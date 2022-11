Cerca de 2.500 voluntários tiraram suas roupas e posaram para o fotógrafo Spencer Tunick, em Sydney - AFP

Cerca de 2.500 voluntários tiraram suas roupas e posaram para o fotógrafo Spencer Tunick, em SydneyAFP

Publicado 26/11/2022 09:01

Sydney - Milhares de pessoas se despiram neste sábado, 26, na icônica praia de Bondi, em Sydney, na Austrália, para uma performance de arte destinada a aumentar a conscientização sobre o câncer de pele e a segurança ao sol. O famoso pico de surf se tornou uma praia de nudismo durante o dia, quando cerca de 2.500 voluntários tiraram suas roupas ao amanhecer e posaram para o fotógrafo Spencer Tunick.

As lentes estrategicamente focadas do fotógrafo americano buscavam proteger a intimidade dos 'modelos'. Tunick deu instruções com um megafone de uma plataforma elevada.

O evento artístico "Fique nu para o Câncer de Pele" foi realizado em colaboração com uma instituição de caridade que incentiva os australianos a fazerem exames de pele. O número de voluntários representa os mais de 2 mil australianos que morrem anualmente de câncer de pele.

"Passei metade da minha vida ao sol e alguns melanomas malignos foram removidos das minhas costas", disse à AFP Bruce Fasher, um participante de 77 anos.

"Achei que era uma boa causa e adoro tirar a roupa na praia de Bondi", acrescentou.

Tunick é conhecido por suas fotos artísticas de multidões nuas em pontos turísticos em todo o mundo, incluindo a Ópera de Sydney em 2010.

"É justo que eu use minha plataforma para instar as pessoas a fazerem exames regulares para prevenir o câncer de pele", disse Tunick.