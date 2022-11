Secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg - Reprodução

Publicado 29/11/2022 11:25

O presidente russo, Vladimir Putin, quer "usar o inverno como arma de guerra" em sua campanha na Ucrânia, afirmou o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, nesta terça-feira, 29, em Bucareste, antes de um encontro de ministros das Relações Exteriores da Organização do Tratado do Atlântico Norte.



"Temos que estar preparados para mais refugiados atravessando o resto da Europa, como resultado dos ataques deliberados da Rússia contra serviços críticos, calefação, luz, água e gás na Ucrânia", advertiu Stoltenberg.



O governo dos Estados Unidos deve anunciar nesta terça-feira uma assistência financeira "substancial" para ajudar a Ucrânia a enfrentar os danos provocados pela Rússia em sua infraestrutura energética, durante a reunião da Otan na Romênia, informaram fontes americanas na segunda-feira, 28.



A Rússia iniciou em outubro uma campanha de ataques em larga escala com mísseis contra infraestruturas do setor de energia em toda a Ucrânia. O governo de Kiev afirmou que entre 25% e 30% das infraestruturas foram danificadas.