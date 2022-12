Kirstie Alley morre aos 71 anos vítima de câncer - AFP

Publicado 06/12/2022 07:39

Estados Unidos - A atriz Kirstie Alley, de 71 anos, morreu nesta segunda-feira vítima de um câncer. A artista atuou em séries e filmes de sucesso como "Cheers", "Veronica's Closet" e a franquia "Olha Quem Está Falando". A morte de Kirstie foi confirmada pelos filhos True, de 30 anos, e Lillie Parker, de 28, à revista "People".

"Estamos tristes em informar que nossa mãe incrível, feroz e amorosa morreu após uma batalha contra o câncer, descoberto recentemente. Ela estava cercada por familiares mais próximos e lutou com muita força, nos dando a certeza de sua alegria sem fim de viver e quaisquer que sejam as aventuras pela frente. Por mais icônica que ela fosse na tela, ela era uma mãe e avó ainda mais incríveis", dizia o comunicado.

O ator John Travolta, que atuou com Kirstie Alley nos filmes "Olha Quem Está Falando" (1989), "Olha Quem Está Falando Agora" (1990) e "Olha Quem Está Falando Também" (1993) lamentou a morte da amiga no Instagram.

"Kirstie foi um dos relacionamentos mais especiais que já tive. Eu te amo, Kirstie. Sei que nos veremos novamente", disse o artista.

Kirstie Alley foi uma das maiores estrelas do cinema e da TV americanas. Ela venceu o Globo de Ouro pela série "Cheers", conquistou dois Emmy Awards - um pela série 'Cheers' e outro pelo filme para a TV 'Prisioneiro do Silêncio) -, e tem sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood desde 1995. Entre seus últimos trabalhos estão as séries "Scream Queens" e "Os Goldbergs". O último longa foi "Você Não Pode Levar Minha Filha", lançado em 2020.