ONU pede que negociadores deem 'passo adiante' na COP15 sobre biodiversidade - Reprodução

Publicado 06/12/2022 18:52

Os negociadores devem dar um "passo adiante" de forma urgente se esperam conseguir um acordo mundial sobre a proteção da natureza, instou, nesta terça-feira, 6, a responsável de Meio Ambiente da ONU, Inger Andersen, antes das discussões sobre biodiversidade da COP15.

"É absolutamente essencial que todos os negociadores percebam que estamos na reta final, e é hora de que todos deem um passo adiante, agora é crucial", disse a diretora-executiva do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), em uma entrevista coletiva na cidade de Montreal, no Canadá.

A COP15 sobre biodiversidade, que começa nesta quarta-feira, deve fechar, antes de 19 de dezembro, um acordo que estabeleça mais de 20 objetivos comuns para deter a degradação dos ambientes naturais e das espécies para 2030.

Entretanto, depois de três anos de negociações trabalhosas, um acordo continua sendo incerto, pois ainda existem muitos pontos de conflito.

Muitas ONGs e observadores consideram decepcionantes, e inclusive preocupantes, os três dias de negociações adicionais, realizadas em Montreal de 3 a 5 de dezembro e onde foram conseguidos poucos avanços concretos.

"Temos apenas alguns dias para agir com decisão", disse Andersen. "Os passos que devem ser dados precisam ser audazes e não entre colchetes", acrescentou, em referência aos muitos parêntesis que marcam os termos do projeto de acordo, que ainda carece de consenso a duas semanas da data limite.

"Peço a todos os negociadores que demonstrem coragem. Nos aproximamos do final e é totalmente possível chegar ao acordo. Já vimos isso diversas vezes em negociações multilaterais anteriores", concluiu.

Os delegados dos membros do Convênio sobre a Diversidade Biológica (CDB) - 195 países e União Europeia, mas sem os Estados Unidos - devem avançar no esboço de acordo antes da chegada dos ministros do Meio Ambiente de todo o mundo em 15 de dezembro, o ápice da cúpula.