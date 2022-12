Fogo afetou 7.000 m² da área total do shopping - Alexander Nemenov/AFP

Publicado 09/12/2022 11:09

Uma pessoa morreu nesta sexta-feira, 9, em um incêndio de grandes proporções que destruiu um shopping center em um subúrbio ao norte de Moscou. As chamas foram controladas, informou o Ministério de Situações de Emergência em um comunicado. Cerca de 130 bombeiros e 40 equipes foram mobilizadas em "condições de altas temperaturas e fumaça densa".

Segundo o Comitê de Investigação do país, a vítima era um guarda de segurança, informação que já circulava pela imprensa local. De acordo com os primeiros elementos da investigação, as chamas foram provocadas por "trabalhos de soldadura que não respeitaram as normas de segurança".

Ainda conforme o órgão, o incêndio aconteceu no shopping Mega Khimki, no subúrbio norte de Khimki. O fogo afetou 7.000 m² da área total de 17.000 m². O local é um vasto centro comercial e de lazer, localizado perto do aeroporto Sheremetievo de Moscou.

"Devido ao colapso do telhado, o fogo se espalhou instantaneamente por uma grande área", disse o serviço de emergência da região de Moscou em uma rede social.

Diversas pessoas fugiram do prédio em chamas para o estacionamento. Inicialmente, as agências de notícias locais apontaram para um incêndio criminoso. Posteriormente, citaram fontes que negaram um ato deliberado e apontaram violações das normas de segurança.